المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم “جهاد” مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 19 2024 - 12:54

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس بديع ملحم “جهاد” مواليد عام 1990 من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 6 mins 19 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة