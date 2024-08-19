كتائب القسام تعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 12:52
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حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
الخارجية الايرانية: إيران ووفقا للقوانين الدولية لها الحق بالدفاع عن أمنها القومي ولها الحق بتأديب الكيان الصهيوني
القناة 13 الصهيونية: طاقم المفاوضات أبلغ نتنياهو أن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
كتائب القسام تعلن بالاشتراك مع سرايا القدس تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة “تل أبيب”
منذ 19 mins
19 August، 2024
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