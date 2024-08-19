إعلام العدو: إنفجار مسيّرة صباح اليوم بالقرب من نهاريا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 08:46

إعلام العدو: إنفجار مسيّرة صباح اليوم بالقرب من نهاريا

منذ 6 mins 19 August، 2024
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