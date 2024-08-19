غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 19 2024 - 03:26
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق: مجزرة الكفور والاعتداءات على الجنوب لن تزيده إلا التفافًا حول مقاومته
صحيفة يديعوت أحرونوت لصهيونية: تهديدات حزب الله والانتظار المستمر للرد الإيراني يمكن أن يدفع الناس إلى الجنون
كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا دكوا قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط مدينة حمد غرب خانيونس بقذائف الهاون
إعلام العدو: تسجيل إطلاق 4 صواريخ من خان يونس في قطاع غزة منذ صباح الأحد سقط أحدها في مستوطنة نير عوز
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة
حماس: نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
الحكومة الجزائرية تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان فورا لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد
مصادر المنار: الطرف الجزائري هو من اتخذ المبادرة تجاه لبنان لمساعدته في تخطي أزمته والشحنة الأولى ستصل بعد نحو أسبوع
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 1 ساعة
19 August، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
العدو الاسرائيلي استهدف أرضا زراعية في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
قوات العدو الاسرائيلي تداهم منزلا في منطقة كوربة زاهدة بمدينة الخليل بالضفة المحتلة
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية بالضفة المحتلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}