غارة لطيران العدو الاسرائيلي على غرب مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 01:52

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على غرب مخيم جباليا شمال غزة

منذ 1 ساعة 19 August، 2024
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