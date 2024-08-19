القيادي في حركة حماس عزت الرشق: قرار “إسرائيل” زيادة حدة القتال بخانيونس ورفح لتحسين موقفها التفاوضي هو إصرار على سلوكها الوحشي في استهداف المدنيين العزّل بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2024 - 01:50

القيادي في حركة حماس عزت الرشق: قرار “إسرائيل” زيادة حدة القتال بخانيونس ورفح لتحسين موقفها التفاوضي هو إصرار على سلوكها الوحشي في استهداف المدنيين العزّل بغزة

منذ 2 ساعة 19 August، 2024
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