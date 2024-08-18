مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 22:38
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العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ317 على التوالي ويوقع 40099 شهيدًا و92609 جرحى
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 جريحًا
القيادي في حركة حماس محمود مرداوي: عملية قلقيلية رد طبيعي على إجرام الاحتلال ورسالة بأن مقاومة شعبنا ماضية ومتصاعدة
حركة حماس: لقد تعاملنا بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء وكل المقترحات للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى
الحكومة اللبنانية: ميقاتي أُبلغ من نظيره الجزائري بقرار تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لتجاوز أزمة الكهرباء
مصادر المنار: الطرف الجزائري هو من اتخذ المبادرة تجاه لبنان لمساعدته في تخطي أزمته والشحنة الأولى ستصل بعد نحو أسبوع
وزارة الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 27 آلية بينها 6 دبابات في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تشن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب
منذ 55 mins
18 August، 2024
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