لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية البطولية في مغتصبة كدوميم شرق قلقيلية وتؤكد انها الرد الأمثل والأصوب على جرائم الابادة في قطاع غزة وجرائم الإغتيال في الضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 19:18

لجان المقاومة في فلسطين تبارك العملية البطولية في مغتصبة كدوميم شرق قلقيلية وتؤكد انها الرد الأمثل والأصوب على جرائم الابادة في قطاع غزة وجرائم الإغتيال في الضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
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