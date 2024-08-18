‏المقاومة الإسلامية تدمر التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 18 2024 - 17:38

‏المقاومة الإسلامية تدمر التجهيزات التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بعد استهدافها بالأسلحة المناسبة

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة