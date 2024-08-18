المقاومة الاسلامية تقصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 17:38
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العلاقات الإعلامية في حزب الله تنفي بشكل قاطع الرواية المختلقة لـ"وول ستريت جورنال" حول استشهاد القائد الكبير فؤاد شكر
مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت مبنى في شبعا بعد استهدافها دراجة نارية في البلدة وسقوط شهيد
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة وصل منهما إلى المستشفيات 25 شهيدًا و72 جريحًا
سرايا القدس: قصفنا موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية
إعلام العدو: تسجيل إطلاق 4 صواريخ من خان يونس في قطاع غزة منذ صباح الأحد سقط أحدها في مستوطنة نير عوز
الدفاع المدني في غزة: هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض بسبب منع الاحتلال إدخال المعدات اللازمة لانتشالهم
الحكومة الجزائرية تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان فورا لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني وافقت على عباس عرقجي كوزير خارجية ضمن تشكيلة الحكومة المقترحة
المقاومة الاسلامية تقصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا
منذ 1 ساعة
18 August، 2024
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