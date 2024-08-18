المقاومة الاسلامية تقصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 17:38

المقاومة الاسلامية تقصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصليات من صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
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