الشيخ عبدالحسين صادق: أعمال العربدة التي تمارسها إسرائيل لن تزيدنا إلا تماسكاً وتلاحماً – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 18 2024 - 15:54

الشيخ عبدالحسين صادق: أعمال العربدة التي تمارسها إسرائيل لن تزيدنا إلا تماسكاً وتلاحماً

منذ 1 ساعة 18 August، 2024
الشيخ عبدالحسين صادق
لبنان

دان مفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق المجزرة التي وقعت بالأمس في منطقة (الكفور _تول) في النبطية. وقال: “تأتي مجزرة تول الأخيرة، التي أودت بحياة 10 من المواطنين السوريين وامرأةً لبنانية مع طفليها، لتؤكّد للعالَم هويّة هذا الكيانِ الشاذ ونزعتهِ الدمويّة المتعطشةِ دوماً للقتلِ والتدمير”.

واعتبر “ما توقيتها في أجواءِ المفاوضات إلا دليلٌ على أن حكومة العدوّ لا يعنيها إنهاء حربِ الإبادة التي تواصلها بحقّ الشعب الفلسطيني”.

وختم “إن هذه المجزرة وأعمال العربدة المسلّحة التي تمارسها (إسرائيل) بحقّ شعبنا في الجنوب والداخل اللبناني لن يزيدهُ إلا تماسكاً وتلاحماً بين أبنائه والتفافاً حول مقاومتهِ وتشبّثاً بتعاليم دينهِ وقيمهِ الإنسانية في مواجهة الظلم وكرامةِ الحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة