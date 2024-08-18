الضفة الغربية | حملة دهم واعتقالات وسط تصد للمقاومة

أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن “مقاتليها هاجموا فجر اليوم الأحد حاجز عناب العسكري شرق طولكرم في الضفة الغربية، بوابل كثيف من الرصاص، وعادوا إلى قواعدهم بسلام”. وأضافت أن “الهجوم يأتي رداً على مجازر العدو الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية”.

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وشرعت بعمليات تخريب في شوارعه، في حين تصدى مقاومون للقوات المقتحمة واشتبكوا معها بالرصاص الحي.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس، في بلاغ إن مقاتليها “تصدوا للقوات المقتحمة في محاور القتال بمخيم بلاطة، مشيرة إلى أنهم استهدفوا الآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.

وأحرقت قوات الاحتلال حرق “الشوادر” التي تغطي أزقة المخيم، والتي وضعها المقاومون سابقًا تجنبًا لتتبعهم وكشف تحركاتهم بالمخيم من الطائرات الإسرائيلية المسيّرة.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال هدمت صرحت الشهداء في شارع السوق وسط مخيم بلاطة، وتسببت بأضرار بالبنية التحتية بالشوارع والمحال التجارية بالمخيم.

تغطية صحفية: اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/N5hGH0z4kA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب غرب نابلس، وسط اندلاع مواجهات.

جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. pic.twitter.com/vfYNCla1wg — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 17, 2024

وأفادت مصادر محلية بأن شبان استهدفوا قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحام البلدة، دون التبليغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وفي بلدة قصرة جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت بلدات تل وبورين قرب نابلس الليلة الماضية، دون التبليغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر أسيد القدومي بعد اقتحام منزله في المدينة، والشاب ليث أبو العز من منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم.

مستوطنون يقتلعون شتلات الزيتون بمسافر يطا

إلى ذلك، فقد أظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام فلسطينية، قيام مستوطنين متطرفين باقتلاع أكثر من 30 شتلة زيتون من أرض المزارع خضر عطية بقرية مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

تغطية صحفية: مستوطنون يقتلعون أكثر من 30 شتلة زيتون من أرض المزارع خضر عطية في منطقة أم نير بمسافر يطا جنوب الخليل. pic.twitter.com/Iy9dN1w7tL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024

المصدر: مواقع إخبارية