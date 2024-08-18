شهيدان من كتائب القسام بقصف الاحتلال الصهيوني سيارة في جنين

استشهد مقاومان من كتائب القسام – مساء السبت- في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بقصف سيارة في جنين، شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في دوار البطيخة في جنين وأصابتها مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، واستشهاد من داخلها.

◾ شـــهداء داخل المركبة التي قصفها جيش الاحتلال بمدينة جنين pic.twitter.com/FJ9Culu2B5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين إلى مستشفى جنين الحكومي جراء قصف المركبة، إلى جانب إصابة أحد المارة وهو طبيب.

وذكرت أن أحد الشهيدين هو رأفت محمود رأفت صبحي دواسي (٢٨ عاماً) .

ولاحقا أفادت مصادر محلية أن الشهيد الثاني هو أحمد وليد أحمد أبو عرة (32 عاما) وهو مطارد لقوات الاحتلال من عقابا.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف خلية للمقاومة الفلسطينية عند دوار البطيخة وسط مدينة جنين.

وزفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الشهيدين القائدين القساميين رأفت دواسي وأحمد أبو عرة من جنين اللذين ارتقيا بجريمة الاغتيال الإسرائيلية.

جانب من تشييع جثامين القادة في كتــائب القســام أحمد وليد أبو عرة ورأفت محمود دواسة في مستشفى جنين الحكومي

⬅️شاهد .. فيديو آخر من مكان عملية الاغتيال في جنين pic.twitter.com/p05p3GKouR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024



وقالت الكتائب في بيان لها، مساء السبت” إنها تزف بأسمى آيات الفخر والتسليم بقضاء الله والثقة بنصره القريب، إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارسين من فرسانها الميامين: القائد القسامي المجاهد/ رأفت محمود دواسي “قائد القسام في محافظة جنين” (من قرية السيلة الحارثية) القائد القسامي المجاهد/ أحمد وليد أبو عرة (من قرية عقابا) اللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين مساء اليوم السبت؛ إثر قصف جوي من طائرات الغدر الصهيونية استهدف مركبتهما داخل مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة”.

وكثفت قوات الاحتلال استخدام الطيران الحربي والمسير في قصف منازل وارتكاب جرائم اغتيال في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء.

المصدر: مواقع