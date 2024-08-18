طيران العدو الاسرائيلي تقصف شقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 02:34

طيران العدو الاسرائيلي تقصف شقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 18 August، 2024
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