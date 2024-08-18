طائرة مسيّرة للعدو الاسرائيلي تستهدف محيط مسجد الايمان في حي الصبرة بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 18 2024 - 01:00

طائرة مسيّرة للعدو الاسرائيلي تستهدف محيط مسجد الايمان في حي الصبرة بمدينة غزة

منذ 21 mins 18 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة