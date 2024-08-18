كتائب القسام تزف شهيديها القائدين رأفت دواسي واحمد ابو عرة اللذين ارتقيا بقصف العدو الاسرائيلي لمركبتيهما في مدينة جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 01:00

كتائب القسام تزف شهيديها القائدين رأفت دواسي واحمد ابو عرة اللذين ارتقيا بقصف العدو الاسرائيلي لمركبتيهما في مدينة جنين بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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