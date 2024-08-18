حركة الجهاد الإسلامي: قصف سيارة في شارع مكتظ بالمدنيين بقلب جنين من قبل الاحتلال الاسرائيلي إمعان في استخدام أدوات وذرائع الإبادة ذاتها التي يرتكبها في غزة ضد شعبنا الفلسطيني بالضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 01:00

حركة الجهاد الإسلامي: قصف سيارة في شارع مكتظ بالمدنيين بقلب جنين من قبل الاحتلال الاسرائيلي إمعان في استخدام أدوات وذرائع الإبادة ذاتها التي يرتكبها في غزة ضد شعبنا الفلسطيني بالضفة

منذ 52 mins 18 August، 2024
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