استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد وليد أبو عرة بقصف العدو الاسرائيلي لسيارته في جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2024 - 01:00

استشهاد القيادي بكتائب القسام أحمد وليد أبو عرة بقصف العدو الاسرائيلي لسيارته في جنين بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 17 August، 2024
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