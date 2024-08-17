شهيدان باستهداف طيران العدو الاسرائيلي لسيارتهما في جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 23:24

شهيدان باستهداف طيران العدو الاسرائيلي لسيارتهما في جنين بالضفة المحتلة

منذ 50 mins 17 August، 2024
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