مستوطنة “آدم” الصهيونية تعلن مقتل الجندي الاسرائيلي “مردخاي بن شوعام” خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 23:24

مستوطنة “آدم” الصهيونية تعلن مقتل الجندي الاسرائيلي “مردخاي بن شوعام” خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة

منذ 53 mins 17 August، 2024
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