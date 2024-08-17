العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 23:24
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مراسل المنار: طائرة مسيرة للاحتلال تستهدف سيارة وسط جنين
العدو الاسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 53 mins
17 August، 2024
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