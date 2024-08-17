حركة حماس: الاحتلال يواصل جرائمه مع صمت العالم وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية وعواصم غربية حيث لا زالت توفر الغطاء والوقت اللازم لحكومة المتطرفين للمضي في الإبادة الوحشية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 16:38

حركة حماس: الاحتلال يواصل جرائمه مع صمت العالم وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية وعواصم غربية حيث لا زالت توفر الغطاء والوقت اللازم لحكومة المتطرفين للمضي في الإبادة الوحشية في قطاع غزة

منذ 56 mins 17 August، 2024
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