مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت اطراف بلدة كفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:50

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت اطراف بلدة كفرحمام

منذ 14 mins 17 August، 2024
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