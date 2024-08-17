جيش العدو: إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمنطقة مسكافعام بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 14:48

جيش العدو: إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان بمنطقة مسكافعام بالجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة