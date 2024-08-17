وزير الصحة الفلسطيني: تأكيد أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في جنوب قطاع غزة يعني أن هناك مئات الحالات غير المكتشفة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 14:48
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استطلاع للقناة 12 العبرية: 63% من "الإسرائيليين" يؤيدون التوصل إلى صفقة حول غزة
الوزير حمية: نحاول اداء عملنا وفق المتوفر من الاعتمادات لنخفف عن اهلنا بكافة الاقضية وهذا اقل الواجب
استطلاع للقناة 12 العبرية: 63% من "الإسرائيليين" يؤيدون التوصل إلى صفقة حول غزة
وزير الاشغال والنقل علي حمية للمنار: نتابع معالجة موضوع الانهيارات في مختلف المناطق وتباعاً تبدأ ورش صيانة الطرقات
الوزير حمية: نحاول اداء عملنا وفق المتوفر من الاعتمادات لنخفف عن اهلنا بكافة الاقضية وهذا اقل الواجب
وزير الصحة الفلسطيني: تأكيد أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في جنوب قطاع غزة يعني أن هناك مئات الحالات غير المكتشفة
منذ 2 ساعة
17 August، 2024
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