إعلام العدو: توجّه سيارات إسعاف إلى محيط مفترق “محانيم” بسبب وجود إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 12:56

إعلام العدو: توجّه سيارات إسعاف إلى محيط مفترق “محانيم” بسبب وجود إصابات

منذ 27 mins 17 August، 2024
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