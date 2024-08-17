إعلام العدو: كل الصواريخ في الرشقة الأخيرة الثقيلة من لبنان على الشمال سقطت في مناطق لم يتم إخلاء سكانها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 12:56

إعلام العدو: كل الصواريخ في الرشقة الأخيرة الثقيلة من لبنان على الشمال سقطت في مناطق لم يتم إخلاء سكانها

منذ 31 mins 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة