مراسل المنار: رشقة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 12:56

مراسل المنار: رشقة صاروخية جديدة باتجاه الأراضي المحتلة في الجليل الغربي

منذ 40 mins 17 August، 2024
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