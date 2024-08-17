مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 10:54
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مراسل المنار: 3 شهداء في قصف صهيوني على حي تل الهوى جنوب غزة
بيان قطري مصري اميركي: كبار المسؤولين من حكوماتنا سيجتمعون في القاهرة قبل نهاية الاسبوع المقبل آملين التوصل لاتفاق
الرئيس الاميركي جو بايدن: سأرسل بلينكن إلى "إسرائيل" لتأكيد دعمي الثابت لأمنها ومواصلة جهودنا لإبرام اتفاق
القيادي في حماس حسام بدران: نحن والفصائل حريصون على وقف حرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا في غزة
استطلاع للقناة 12 العبرية: 63% من "الإسرائيليين" يؤيدون التوصل إلى صفقة حول غزة
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب
منذ 5 mins
17 August، 2024
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