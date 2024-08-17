مراسل المنار: شهداء وجرحى من التابعية السورية بينهم أطفال بالغارة الجوية الصهيونية على أحد المباني بالمنطقة الصناعية في وادي الكفور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 17 2024 - 03:28

مراسل المنار: شهداء وجرحى من التابعية السورية بينهم أطفال بالغارة الجوية الصهيونية على أحد المباني بالمنطقة الصناعية في وادي الكفور جنوب لبنان

منذ 56 mins 17 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة