مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت وادي الكفور في قضاء النبطية جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 03:28

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت وادي الكفور في قضاء النبطية جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 17 August، 2024
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