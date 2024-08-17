غارات لطيران العدو الاسرائيلي على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2024 - 01:58
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كتائب المجاهدين: قصفنا تجمعات وحشوداً لقوات العدو الصهيوني في تلة الكرد شرق دير البلح بصاروخي حاصب 111
غارات لطيران العدو الاسرائيلي على محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
منذ 38 mins
17 August، 2024
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