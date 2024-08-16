المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: عدد الشهداء والمفقودين بعد 315 يوما من حرب الإبادة الاسرائيلية بلغ 50.005 شهيدا ومفقودا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 22:54
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: عدد الشهداء والمفقودين بعد 315 يوما من حرب الإبادة الاسرائيلية بلغ 50.005 شهيدا ومفقودا
منذ 17 mins
16 August، 2024
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