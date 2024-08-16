العدو الاسرائيلي يستهدف شقة سكنية داخل عمارة مهنا في شارع المغربي بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 21:22

العدو الاسرائيلي يستهدف شقة سكنية داخل عمارة مهنا في شارع المغربي بمدينة غزة

منذ 6 mins 16 August، 2024
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