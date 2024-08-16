مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 21:22
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة
منذ 1 ساعة
16 August، 2024
عاجل
مستعمرة المطلة
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