مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:52

مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة ‏بالأسلحة المناسبة

منذ 26 mins 16 August، 2024
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