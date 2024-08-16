حركة حماس: نطالب بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 19:50
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لجان المقاومة في فلسطين: الرد على جرائم العدو وقطعان المستوطنين المجرمين لا يكون إلا بتصعيد الانتفاضة والمقاومة
حركة حماس: ننعى شهيد قلقيلية وندعو شعبنا في الضفة الغربية للانتفاض بوجه جرائم الاحتلال والتصدي لهجمات المستوطنين
حركة حماس: هجوم المستوطنين الإجرامي على قرية جيت دليل قاطع على نهج الاحتلال الإرهابي ومخططاته الاستئصالية الفاشية
بيان قطري مصري اميركي: المحادثات في الدوحة حول غزة كانت بناءة وايجابية وستتواصل الاسبوع المقبل
بيان قطري مصري اميركي: سيتواصل العمل على تفاصيل التنفيذ ومنها البنود الانسانية والاسرى والمحتجزون
بيان قطري مصري اميركي: الطريق أصبح ممهدا لاتفاق وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لغزة وتهدئة التوترات الإقليمية
بيان قطري مصري اميركي: الطريق أصبح ممهدا لاتفاق وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لغزة وتهدئة التوترات الإقليمية
حركة حماس: نطالب بإدخال الدواء والغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة
منذ 1 ساعة
16 August، 2024
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