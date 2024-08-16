طيران المروحي الصهيوني يستهدف شمال مدينة حمد السكنية بخانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 15:16

طيران المروحي الصهيوني يستهدف شمال مدينة حمد السكنية بخانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 10 mins 16 August، 2024
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