اعلام العدو: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في نطوعه بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2024 - 15:16

اعلام العدو: إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي في نطوعه بالجليل الغربي

منذ 18 mins 16 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة