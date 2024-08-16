رسائل “عماد 4”: إظهار مستوى “السرية الممتازة جداً” المحيطة بمكان تموضع قدرات حزب الله الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2024 - 12:12

رسائل “عماد 4”: إظهار مستوى “السرية الممتازة جداً” المحيطة بمكان تموضع قدرات حزب الله الصاروخية

منذ 14 mins 16 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة