مصادر فلسطينية: استشهاد شاب باستهداف من طائرة مسيّرة بحي الرمال في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 10:42

مصادر فلسطينية: استشهاد شاب باستهداف من طائرة مسيّرة بحي الرمال في مدينة غزة

منذ 39 mins 16 August، 2024
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