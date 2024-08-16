الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 06:06

الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس

منذ 8 mins 16 August، 2024
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