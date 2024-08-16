حركة حماس: ننعى الشهيد البطل رشيد محمود سدة الذي ارتقى بنيران ميليشيات المستوطنين في قرية جيت ونؤكّد أن الدماء الزكية لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 01:30

حركة حماس: ننعى الشهيد البطل رشيد محمود سدة الذي ارتقى بنيران ميليشيات المستوطنين في قرية جيت ونؤكّد أن الدماء الزكية لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال

منذ 44 mins 16 August، 2024
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