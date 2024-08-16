حركة حماس: ندعو أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة للانتفاض غضباً لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية وتفعيل سبل المقاومة حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال عن أرضنا المباركة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 01:32
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حركة حماس: ندعو أبناء شعبنا في كافة محافظات الضفة للانتفاض غضباً لردع المستوطنين وصد هجماتهم الإرهابية وتفعيل سبل المقاومة حتى دحر العدوان وكنس الاحتلال عن أرضنا المباركة
منذ 46 mins
16 August، 2024
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