الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على المضي قدماً في مساعيهم وصولاً إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 01:32

الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على المضي قدماً في مساعيهم وصولاً إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

منذ 54 mins 16 August، 2024
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