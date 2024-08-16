مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 00:00
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مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة
منذ 57 mins
15 August، 2024
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