مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 16 2024 - 00:00

مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف حي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 57 mins 15 August، 2024
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