مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني شن 4 غارات على بلدة كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 22:28

مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني شن 4 غارات على بلدة كفركلا في جنوب لبنان

منذ 36 mins 15 August، 2024
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