قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الأهالي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 20:56

قوات العدو الاسرائيلي تعتدي على الأهالي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

منذ 5 mins 15 August، 2024
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