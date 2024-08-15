اعلام العدو: متظاهرون يحتشدون وسط تل أبيب وينطلقون بمسيرة نحو “وزارة الدفاع” للمطالبة بعقد صفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 20:56

اعلام العدو: متظاهرون يحتشدون وسط تل أبيب وينطلقون بمسيرة نحو “وزارة الدفاع” للمطالبة بعقد صفقة تبادل

منذ 15 mins 15 August، 2024
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