غارة لطيران العدو الاسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 15 2024 - 20:56

غارة لطيران العدو الاسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 15 August، 2024
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